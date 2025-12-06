Певцов допустил возможность возвращения уехавших артистов в Россию

Необходимость публичных извинений каждый определяет для себя сам, но, по мнению Народного артиста РФ, они должны быть соразмерны тому, как артист высказывался ранее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ депутат Госдумы Дмитрий Певцов допустил, что артисты, покинувшие Россию с момента начала СВО, могут вернуться в страну, если в их действиях нет оснований для уголовного преследования. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я думаю, что большинство хотят вернуться, потому что жить там не на что, а кушать им хочется, они привыкли жить по-своему. Если эти люди не подлежат преследованию за нарушение нашего Уголовного кодекса, они могут вернуться", - отметил он.

По словам собеседника агентства, необходимость публичных извинений каждый определяет для себя сам, но, по его мнению, они должны быть соразмерны тому, как артист высказывался ранее. "Как им извиняться - пусть сами решают. Я думаю, как гадили открыто, так же открыто нужно [извиняться]. Должна быть какая-то симметрия", - добавил Певцов.

Он пояснил, что россияне склонны к прощению, но публичные высказывания требуют соразмерной реакции. "Русский человек такой отходчивый, есть даже такая русская пословица: кто старое помянет, тому глаз вон. <…> Как говорится в Священном Писании: "Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека". Если кто-то публично осквернял и нашу Родину, и нашу власть, и наших военных, то он должен, очевидно, публично извиняться", - заключил он.