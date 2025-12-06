В Петрозаводске открыли памятник первому командующему Карельским фронтом Фролову

По просьбам горожан монумент установили на пересечении улиц Ровио и Фролова

Редакция сайта ТАСС

© Эдуард Тур/ ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 декабря. /ТАСС/. Памятник первому командующему Карельским фронтом генерал-полковнику Валериану Фролову открыли в Петрозаводске в преддверии Дня героев Отечества. По просьбам горожан его установили на пересечении улиц Ровио и Фролова, передает корреспондент ТАСС.

С предложением установить памятник Фролову к главе республики Артуру Парфенчикову ранее обратился совет ветеранов. В обращении указано, что он был выдающимся военачальником, который, по сути, отстоял север, не допустил прорыва немцев к стратегически важному порту Мурманска, к Кировской дороге и Беломорску, через которые шла помощь фронту. Предложение ветеранов поддержало Российское военно-историческое общество.

"Сегодня мы отдаем заслуженный долг памяти одному из командующих фронтов Великой Отечественной войны, командующему Карельского фронта Валериану Александровичу Фролову, который не стал маршалом, не стал Героем Советского Союза. Но память народа свята. Сегодня мы говорим и вспоминаем о том, какую роль Валериан Александрович Фролов сыграл в Великой Отечественной войне", - сказал глава Карелии.

В церемонии принял участие заместитель начальника управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко. Он передал слова приветствия помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского. "Родные, близкие и сослуживцы Валериана Александровича запомнили его как человека твердых моральных принципов, патриота и защитника Отечества. Его жизнь - яркий пример высочайшего профессионализма и беззаветного служения Родине. Дорогие друзья, пусть память о Валериане Александровиче Фролове вечно живет в наших сердцах", - сказано в приветствии.

Право открыть памятник в торжественной обстановке доверили участнику специальной военной операции и программы "Герои Карелии" Дмитрию Константинову, а также кадету Петрозаводского президентского кадетского училища Арсению Елесину. Парфенчиков поблагодарил за финансовую и идейную поддержку Российское военно-историческое общество и добавил, что позже рядом с памятником благоустроят небольшой сквер.

О Карельском фронте и роли Фролова

Карельский фронт был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны. Он действовал на наиболее сложном по природно-климатическим условиям северном театре военных действий. Фронт вел оборонительные бои на территории Советского Заполярья и Карелии до северного побережья Ладожского озера. В начале Великой Отечественной войны 14-я армия под командованием Валериана Фролова смогла надолго задержать германские и финские войска на мурманском, кандалакшском и кестеньгском направлениях в условиях полного дефицита пополнений и снабжения.

Фролов был одним из инициаторов широкого оборонительного строительства, что позволило окончательно остановить финские и немецкие войска к началу 1942 года, а также подготовить новые рубежи на случай прорыва противника. Командование фронта во главе с Фроловым наладило тесную связь с органами исполнительной власти и партийными структурами для обеспечения бесперебойной работы тыла Карельского фронта.