В Красноярске Гран-при кинофестиваля получил фильм "Лодки" из Франции

Лучшей среди российских фильмов стала картина "Черная пурга" режиссера Миры Эркеновой

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Гран-при Международного фестиваля авторского документального кино SiberiaDOC в Красноярске получил фильм из Франции "Лодки" режиссера Винсента Бужона, передает корреспондент ТАСС.

Фильм "Лодки" из Франции о жизни в трущобах одного из городов Бразилии получил гран-при Международного фестиваля авторского документального кино SiberiaDOC в Красноярске. По словам режиссера картины Винсента Бужона, фильм снимала франко-бразильская команда. "Награду картина получила на другом конце света. Это доказывает, что в судьбах людей гораздо больше общего, чем различий", - сказал в своем видеообращении Бужон.

По словам руководителя фестиваля Николая Бема, в 2025 году мероприятие стало масштабнее. "У нас прошло шесть мировых и 15 российских премьер. Мы подтвердили - фестиваль имеет колоссальный интерес не только в России, но и в мире. За дни фестиваля мы обсудили с экспертами, как продвигать документальное кино, как приучить зрителя смотреть его", - сообщил ТАСС Бем.

Лучшей среди российских фильмов стала картина "Черная пурга" режиссера Миры Эркеновой. В конкурсе короткого и среднего метра победителем стала картина "Тень короля" режиссера Хади Шариати из Ирана.

О фестивале

III Международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 28 ноября по 7 декабря. В 2025 году в конкурсную программу поступило 504 заявки из 55 стран. В программу вошли 37 картин из 15 стран: от Канады до Чили, от Нидерландов до Ирана. Было показано шесть мировых премьер.

Международный кинофестиваль SiberiaDOC проходит в Красноярске с 2023 года. В 2024 году гран-при получил фильм производства Канады и Японии режиссера Лоранс Левек "Окуримоно". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.