В Бангкоке впервые прошел показ традиционных костюмов Таиланда и России

© Игорь Броварник/ ТАСС

БАНГКОК, 6 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Показ традиционных костюмов Таиланда и России впервые прошел в парадном конференц-зале Королевских военно-морских сил в Бангкоке. Смотр собрал более тысячи представителей российско-таиландской общественности, дипломатических кругов, государственных институтов и академического сообщества, передает корреспондент ТАСС.

Организатором показа выступил Таиландско-российский культурный фонд при содействии посольства России в Таиланде и Россотрудничества. Согласно замыслу авторов, в смотре приняли участие непрофессиональные модели, одетые в традиционную одежду различных регионов Таиланда, а также в национальные костюмы народов России. "Насколько мне известно, такой показ впервые прошел в Таиланде. Ему предшествовали фотоконкурсы под названием "Русский костюм на улицах Бангкока", потом было продолжение - "Тайский костюм на Красной площади", затем появилась фотовыставка, и вот сейчас мы наблюдаем модный показ с участием российских участников в тайских костюмах и наших таиландских друзей, многие из которых пришли в русских костюмах. На мой взгляд, это не просто позитивное мероприятие, оно помогает лучше узнать друг о друге, потому что Россия и Таиланд - страны с очень богатым культурным наследием ", - сказал посол России в Таиланде Евгений Томихин.

Помимо нарядов зрители также получили возможность познакомиться с русскими народными танцами в исполнении таиландских воспитанниц бангкокского ансамбля "Катюша". "Это не просто показ мод, а встреча двух стран, в которой костюм становится языком общения. Главная идея показа проста: на подиум выходят не профессиональные модели, а люди из самых разных сфер - дипломаты и военные, предприниматели и деятели культуры, представители академического сообщества. Тайцы выходят в русских традиционных костюмах, а россияне - в тайских. Показ был выстроен так, чтобы зритель с помощью музыкально-танцевальных вкраплений смог услышать голоса разных регионов России и Таиланда", - отметила президент Таиландско-российского культурного фонда и художественный руководитель "Катюши" Екатерина Алексеева.

В фойе конференц-зала была организована выставка костюмов народов таких регионов России, как республики Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Татарстан, Чувашия и других. Здесь также были представлены фотопроекты с участием таиландских школьников и студентов о русском костюме на улицах Бангкока и о тайском костюме в столице России.