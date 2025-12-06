Русский дом в ЦАР перевел африканские сказки на русский язык

БАНГИ, 6 декабря. /ТАСС/. Русский дом в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) издал книгу с местными сказками на русском языке. Иллюстрации для книги были написаны центральноафриканскими художниками, сообщил ТАСС глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый.

"Мы перевели сказки на русский язык и провели конкурс с местными художниками, которые сделали чудесные иллюстрации к этой книге", - сказал Сытый.

Он отметил, что важно доносить до россиян центральноафриканскую культуру, у которой "тоже есть свои довольно оригинальные идеи".