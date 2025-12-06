Российская кинокартина стала лауреатом на иранском кинофестивале "Фаджр"

В посольстве РФ рассказали, что в кинофестивале, который проходил в иранском городе Шираз, приняли участие представители отечественного кинематографа и посольства

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. Российский фильм Михаила Лукачевского "Там, где танцуют стерхи" стал лауреатом 43-го Международного кинофестиваля "Фаджр" в номинации "Лучший фильм" (категория "Восточная перспектива"), а Андрей Кончаловский и Елена Киселева получили награду за сценарий к фильму "Смотри на меня!". Об этом сообщило посольство РФ в Иране.

"Благодарим иранских друзей за организацию кинофестиваля и выражаем надежду на дальнейшее конструктивное и активное сотрудничество в сфере кинематографа", - отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии рассказали, что в кинофестивале, который проходил в иранском городе Шираз, приняли участие представители отечественного кинематографа и посольства.