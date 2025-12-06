В Нью-Дели открылась персональная выставка Никаса Сафронова

На выставке представлено около 100 картин

Редакция сайта ТАСС

© Ирина Полина/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Мультимедийная выставка народного художника РФ, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова открылась в столице Индии. Как передает корреспондент ТАСС, на выставке представлено около 100 его картин.

"Это первая моя большая выставка вне России, которая, я надеюсь, будет дальше двигаться по миру и соединять наши народы через культуру и искусство, прокладывать духовные мосты между странами", - сказал Сафронов на церемонии открытия.

"Индия - очень важная для нас страна, на которую мы можем положиться. Мы знаем, что этот замечательный народ всегда нас поддержит", - отметил он, добавив, что это продемонстрировал и состоявшийся визит президента РФ Владимира Путина в республику. "Лидеры наших дружественных великих стран всегда находят общий язык и делают все возможное, чтобы наши страны были вместе и в радости, и в горести. Мы хотим, чтобы всегда была радость", - добавил Сафронов.

Формат выставки - интерактивная экспозиция Dream Vision, подготовленная с использованием современных мультимедийных решений, которые дополняют картины. Центральную часть композиции Никас Сафронов создал специально для Индии, вдохновляясь ее эпосом, историей, культурой, живописью. Художник использовал мультимедийные проекции, LED- и волюметрические экраны, нейрозеркала, "ожившие картины", точечную подсветку.

Выставка Сафронова организована при поддержке компании "Роснефть". В Нью-Дели она будет представлена до 21 декабря на площадках Национальной академии искусств Лалит Кала (Lalit Kala Akademi), а с 25 декабря по 15 января ее можно будет увидеть в Мумбаи в Национальной галерее современного искусства (National Gallery of Modern Art).