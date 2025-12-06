"Лингва" назвала "тревожность" главным словом 2025 года

В числе других претендентов на звание "всенародного слова" были "Вера", "Любовь", "Мир", "Надежда", "Перемены", "Ожидание", "Победа", "Кринж" и "Договорнячок"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и проект "Скворцовские чтения" объявили слово "тревожность" главным словом 2025 года. Итоги всероссийского проекта "Слово года - 2025" подвели на церемонии в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№27, сообщили в пресс-службе "Эскмо-АСТ".

"Импринт "Лингва" назвал главное слово 2025 года. Им стало слово "тревожность". Так решили участники народного голосования, которое проходило с апреля по декабрь 2025 года на сайте партнера проекта - книжной сети "Читай-город", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, "тревожность" набрала 36% голосов и отразила преобладающие общественные настроения уходящего года. В числе других претендентов на звание "всенародного слова" были "Вера", "Любовь", "Мир", "Надежда", "Перемены", "Ожидание", "Победа", "Кринж" и "Договорнячок".

Помимо всенародного голосования, эксперты рабочих групп определили победителей в трех направлениях. В гуманитарной сфере лидером стало слово "ИИ" - как отражение "важной роли искусственного интеллекта не только как технологии, но и как культурного и социального феномена". В тройку претендентов также вошли "Любовь", "Патриотизм", "Поиск", "Ценности" и другие. Отдельное голосование в социальной сети "ВКонтакте", которое проводилось с 24 ноября по 5 декабря самых частых поисковых запросов в Сети, также зафиксировало высокий интерес пользователей к теме искусственного интеллекта - там победителем стало словосочетание "Искусственный интеллект".

В категории "Техносфера" эксперты выбрали слово "промпт" - термин, обозначающий короткую инструкцию для нейросетей. По словам организаторов, в 2025 году этот термин стал частью массовой цифровой грамотности, превратившись из узкопрофессионального понятия в навык, востребованный школьниками и офисными сотрудниками. В шорт-листе категории также присутствовали "Алгоритмы", "ИИ", "БПЛА", "Кибербезопасность", "Цифровой рубль" и другие термины. В направлении "Сленг" победителем признано слово "окак". Как отмечают организаторы, мем с изображением удивленного кота, получивший широкое распространение в соцсетях, превратился в универсальную реакцию на яркие, неожиданные или абсурдные ситуации. В десятку популярных сленговых слов вошли также "НПС", "Брейнрот", "Пикми", "Сигма", "Свага", "Слоняра" и "Токсик".