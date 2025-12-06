В Петербурге пройдет фестиваль "Время Свиридова"

Его приурочили к 110-летию со дня рождения композитора

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Время Свиридова" открывается в Петербурге, с которым многие годы был творчески связан композитор и пианист, представитель "новой фольклорной волны" в русской музыке Георгий Свиридов. В год 110-летия со дня рождения классика большую концертно-просветительскую программу посвятил ему Фонд развития Музея театрального и музыкального искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"В программе праздника - концертный марафон, выставка, экскурсии и подкасты. В рамках фестиваля состоятся два международных конкурса: хоровой и вокальный. Партнерами проекта выступают Музей театрального и музыкального искусства, Академическая капелла, "Петербург-концерт" и Духовно-просветительский центр "Святодуховский", - рассказали в пресс-службе Фонда.

Музыкальные программы раскроют разные грани камерного, вокального и хорового творчества Свиридова. До 18 декабря фестиваль предложит слушателям 11 камерных и хоровых концертов при участии солистов Мариинского театра, камерных ансамблей, хоров, солистов "Петербург-концерта", певиц Олеси Петровой и Веры Чекановой, пианистки Елизаветы Украинской, артиста Михаила Черняка.

Фестиваль откроется 7 декабря двумя событиями - концертным марафоном в Шереметевском дворце и презентацией выставки "Свиридов и Петербург" в Музее-квартире Николая Римского-Корсакова. Экспозиция посвящена ленинградскому периоду жизни и творчества композитора. В этом городе он прожил 23 года (1932-1955), пройдя путь от 16-летнего провинциального юноши и неопытного музыканта до маститого профессионала. Именно в Ленинграде сформировались его личность, взгляды и композиторский стиль.

В таких произведениях, как вокальный цикл "Петербургские песни", кантаты "Петербург" и "Прощание с Петербургом", в незаверенных циклах "Песни о России", "Птицы радости и печали" он создал свой миф о Петербурге, неотделимый для него от мифа о России. Документальный ряд выставки составили фотографии из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Музыкальной библиотеки Филармонии, личных архивов.

В декабре и январе фестиваль организует бесплатные экскурсии по выставке для более чем 3 тыс. горожан и туристов. Эту экспозицию можно будет посетить до 31 мая 2026 года.