В Петербурге отметят два юбилея заслуженной артистки РФ скрипачки Сафарьянц

На гала-концерте вместе с композициями прошлого прозвучат оригинальные авторские аранжировки, а также произведения современных композиторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Праздничный вечер "Мария Сафарьянц и друзья" пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича при участии музыкальных звезд России и Италии. Концерт посвящен двойному юбилею заслуженной артистки России скрипачки Марии Сафарьянц - 45-летию ее творческой деятельности и личной круглой дате.

Сафарьянц известна в городе прежде всего как организатор ярких музыкальных событий, связанных с историей культуры Петербурга.

"Когда я думаю о своем творческом пути, я всегда возвращаюсь мыслями в Большой зал Филармонии, куда еще студенткой поступила по конкурсу и имела счастье служить здесь восемь лет. Это святое для меня место, с которого началась моя жизнь в музыке. А родилась я и до сих пор живу в доме, который является музеем-квартирой Николая Андреевича Римского-Корсакова. Музей открыли на Загородном проспекте, когда мне было всего 15 лет, и это стало для меня по-настоящему знаковым событием. В этом - моя глубинная, личная связь с городом: проживать в пространстве, где жива история, и ежедневно стремиться быть ее достойным продолжателем", - рассказала ТАСС Сафарьянц.

Под ее руководством в музыкальную жизнь города вписаны международные фестивали "Дворцы Санкт-Петербурга" и "Петербургские набережные", в которых в разные годы выступали Рене Флеминг, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Сондра Радвановски, Хосе Кура, Геннадий Рождественский, Мишель Легран, Джузеппе Саббатини. Деятельность Сафарьянц отмечена многими наградами, в том числе и премией "Жизнь во имя музыки", которую ей вручили в Италии.

В юбилейном гала-концерте дружеский круг юбиляру составят саксофонист Федерико Мондельчи, сопрано Кьяра Таиджи, тенор Рафаэле Абете и российские исполнители - баритон Владислав Сулимский, скрипач Михаил Гантварг, пианист Илья Папоян. Наряду с шедеврами прошлого прозвучат оригинальные авторские аранжировки, а также произведения современных композиторов.

Юбилейные вечера Сафарьянц пройдут в декабре и на других площадках города, в том числе в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа.