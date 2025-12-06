В Москве на арене "Мегаспорт" прошел концерт "Песня года - 2025"

Запись концерта будут транслировать 1 и 2 января на телеканале "Россия-1"

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Шокумов/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ежегодный концерт "Песня года - 2025" прошел на столичной арене "Мегаспорт", передает корреспондент ТАСС. Запись концерта будет транслироваться 1 и 2 января на телеканале "Россия-1".

"Песня года" проводится уже в 54-й раз. Идут годы, сменяются эпохи, а неизменными остаются полный зал зрителей и семьи у экранов телевизоров в эти новогодние праздники. Сегодня с этой сцены прозвучат полюбившиеся вам песни, отобранные на основании телевизионных и радио эфиров, а также просмотров в интернете", - сказали со сцены ведущие вечера Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

На концерте выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Олег Газманов, Shaman (Ярослав Дронов), Дима Билан, Алсу, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Полина Гагарина, Лариса Долина, Нюша, Игорь Крутой и другие артисты.

Проект "Песня года" впервые вышел в эфир в 1971 году и стал одним из главных музыкальных событий страны. На протяжении десятилетий фестиваль отражал изменения в культурной повестке, оставаясь площадкой для выступлений популярных артистов. В начале 1990-х его выпуск был ненадолго остановлен, однако вскоре программа вернулась в эфир и вновь обрела статус традиции, собирающей многомиллионную телеаудиторию в преддверии Нового года.