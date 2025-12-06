Память Юрия Николаева почтили на концерте "Песня года - 2025"

В его честь Александр Буйнов и Александр Маршал исполнили песню "Друг"

© Вадим Шокумов/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Память народного артиста РФ, телеведущего Юрия Николаева почтили на концерте "Песня года - 2025" на арене "Мегаспорт", передает корреспондент ТАСС. В его честь народный артист РФ Александр Буйнов и заслуженный артист России Александр Маршал исполнили песню "Друг".

"Вечная память нашему дорогому другу, народному артисту РФ Юрию Николаеву. Царствие ему небесное", - сказал Маршал после выступления.

Николаев умер 4 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе. Информацию ТАСС подтвердили в семье телеведущего.

На концерте также выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Олег Газманов, Shaman (Ярослав Дронов), Дима Билан, Алсу, Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Полина Гагарина, Лариса Долина, Нюша, Игорь Крутой и другие артисты.

Проект "Песня года" впервые вышел в эфир в 1971 году и стал одним из главных музыкальных событий страны. На протяжении десятилетий фестиваль отражал изменения в культурной повестке, оставаясь площадкой для выступлений популярных артистов. В начале 1990-х его выпуск был ненадолго остановлен, однако вскоре программа вернулась в эфир и вновь обрела статус традиции, собирающей многомиллионную телеаудиторию в преддверии Нового года.