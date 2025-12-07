Эксперт Иванов: популярность балета "Щелкунчик" говорит о стремлении к сказке

В Марий Эл дополнительно включили в программу театра два утренних показа, и все равно билетов в кассах практически не осталось, сообщил зампред правительства республики

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Огромная популярность балета "Щелкунчик" в новогодние праздники связана с внутренним стремлением людей к сказке и к ощущению чего-то прекрасного. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС Константин Иванов - балетмейстер, зампред правительства республики - министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл.

"Убежден, что огромная популярность балета Петра Ильича Чайковского говорит о каком-то внутреннем стремлении людей к сказке, к чему-то прекрасному, особенно в новогодние дни", - сказал он. По словам Иванова, популярность "Щелкунчика" именно под Новый год как в Большом театре, так и на других площадках, была всегда. "Еще когда я сам выступал в Большом театре, солистам всегда полагались пригласительные билеты на постановки с их участием, но именно в последние дни декабря на "Щелкунчика" они не выдавались, именно из-за большого зрительского спроса", - напомнил Иванов.

Он убежден, что в контексте Большого театра стремление попасть на балет "Щелкунчик" связано даже не столько с тем, кто выступает на сцене, сколько с самим желанием ощутить новогоднюю сказку именно здесь.

Впрочем, Иванов пояснил, что в регионах отмечается ничуть не меньший спрос на балет в предновогодние дни. "К примеру, у нас в Марий Эл мы дополнительно включили в программу театра два утренних показа, и все равно билетов в кассах практически не осталось", - заметил он.