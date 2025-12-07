Умер британский фотограф Мартин Парр

Ему было 73 года

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Британский фотограф Мартин Парр умер в возрасте 73 лет. Об этом проинформировал сайт фотографа.

"С глубоким прискорбием мы сообщаем, что Мартин Парр (1952-2025) скончался вчера у себя дома в Бристоле", - написано в сообщении. Причины смерти не уточняются.

Мартин Парр - один из ведущих британских фотографов. По информации компании Canon, он создал такие фотокниги как "Последний приют: фотографии Нью-Брайтона" (The Last Resort: Photographs of New Brighton, 1986), "Тесный мир" (Small World,1995), "Здравый смысл" (Common Sense, 1999) и "Жизнь - это пляж" (Life's a Beach, 2012); в собрание его творчества входит более 100 каталогов.