Эрмитаж подготовит проект реставрации театра до конца года

В Эрмитажном театре предстоит также закупить новое сценическое оборудование

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж до конца 2025 года планирует представить концепцию реставрации своего театра на Дворцовой набережной в рамках обновления музейных помещений. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"У нас есть план большой реставрации в целом. Время, когда мы отреставрировали весь комплекс Эрмитажа, уже прошло, уже много лет. Заново надо красить фасады, надо реставрировать залы - Рыцарский, Гербовый. Начинать мы будем с театра", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что в Эрмитажном театре предстоит не только отреставрировать исторические помещения, но и закупить новое сценическое оборудование.

"Это будет очень большая работа, потому что нужно не просто косметику сделать - нужна новая театральная техника, это дорого стоит. Это возможно сделать только на спонсорские деньги", - считает гендиректор музея.

Сроки закрытия театра, по его словам, должны быть минимальными. "Сейчас идет стадия проектирования, когда будет проект, можно будет сказать, что это будет. Тем более, надо рассчитать, когда театр закроется, где проводить концерты. Это все надо просчитать на пальцах. Я думаю, к концу года у нас будет проект, тогда мы его будем представлять", - сказал Пиотровский.