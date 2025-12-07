Фильм "Волчок" возглавил российский кинопрокат

Второе место занял "Зверополис 2"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский приключенческий фильм "Волчок" режиссера Константина Смирнова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 155 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 4 по 7 декабря.

Действие фильма происходит в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев сбегает от наемных убийц, подосланных дядей с целью завладеть его наследством. По пути Ване встречается кулачный боец по прозвищу Волчок, который соглашается сопроводить подростка в его путешествии из Москвы в Нижний Новгород. Главные роли исполнили Эльвира Дмитриевская, Сергей Шишкин, Вячеслав Дусмухаметов, Артур Бадзиев, Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев.

Второе место в рейтинге занял анимационный фильм "Зверополис 2" - продолжение приключений крольчихи-полицейского Джуди и лиса Ника. В новой части напарникам предстоит раскрыть дело о загадочной рептилии, перевернувшей жизнь звериного мегаполиса с ног на голову. Мультфильм собрал 154 млн рублей в российском кинопрокате. Роли озвучили Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан.

Третье место занял криминальный триллер "Иллюзия обмана 3", собрав 140,8 млн рублей. Фильм рассказывает о новом поколении иллюзионистов, объединившихся с бандой "Четырех всадников" с целью похитить самый крупный в мире алмаз у криминального семейного клана. Главные роли исполнили Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Морган Фриман, Розамунд Пайк.