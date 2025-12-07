В "Ла Скала" новый сезон открылся премьерой "Леди Макбет Мценского уезда"

Постановка приурочена к 50-летию со дня смерти Дмитрия Шостаковича

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Новый сезон театра "Ла Скала" в Милане открылся премьерой новой постановки "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича. Как сообщает газета Corriere della Sera, спектакль удостоился 11 минут аплодисментов публики, которая особо оценила постановку российского режиссера Василия Бархатова.

Он переместил место действия драмы из деревенской глубинки 1860-х в середину XX века в городской ресторан. Эту оперу, которую не ставили в "Ла Скала" с 1992 года, выбрал для открытия сезона Рикардо Шайи, который покинет пост главного дирижера театра в 2026 году. "Выбор продиктован тем, чтобы подчеркнуть величину этого шедевра", - сказал дирижер. Он отметил сложность произведения и новый подход к его постановке. Постановка также приурочена к 50-летию со дня смерти Шостаковича.

Нынешняя премьера, которая транслировалась в прямом эфире первого канала государственного телевидения RAI, уже отметилась рекордным заработком. Премьерный вечер принес €2,7 млн, в 2024 году вечер открытия сезона собрал €2 млн 580 тыс.

Театр не отказывается от опер русского репертуара. Так, 7 декабря 2022 года, несмотря на полемику, сезон открывал "Борис Годунов" Мусоргского с Ильдаром Абдразаковым. Дирекция "Ла Скала" в 2022 году решила прервать свое историческое сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым, было приостановлено участие в постановках Анны Нетребко. Однако певица позже вернулась на сцену театра, в том числе в премьерных спектаклях 7 декабря. "Ла Скала" традиционно открывает новый сезон в день небесного покровителя Милана - святого Амвросия.