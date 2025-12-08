Новосибирский театр впервые представит кукол на международной выставке в Китае

Мероприятие пройдет с 11 по 16 декабря

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Новосибирский областной театр кукол примет участие в международном фестивале искусств "Шелковый путь на море" - 8-й Цюаньчжоуской международной выставке кукол, которая пройдет с 11 по 16 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

Участниками фестиваля станут коллективы из Аргентины, Египта, Того, России, Нидерландов, Кот-д'Ивуара и других стран. Организаторами фестиваля выступают департамент культуры и туризма провинции Фуцзянь, муниципальное правительство Цюаньчжоу и Unima China.

"Новосибирский областной театр кукол станет участником фестиваля и представит спектакль "Про Петрушку". Церемония познакомит с богатым разнообразием мирового кукольного искусства. Гостям будут представлены перчаточные куклы, теневой театр, тростевые куклы, марионетки, участие примут и зарубежные кукольные коллективы", - сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Цюаньчжоу - городской округ в провинции Фуцзянь КНР. Расположен в юго-восточной ее части, на западном побережье Тайваньского пролива. Является ключевым пунктом древнего морского Шелкового пути. Известен своей богатой миньнаньской культурой и процветающей портовой экономикой. Признан одним из первых исторических и культурных городов Китая, является родиной боевых искусств Южного Шаолиня и местом расположения многочисленных объектов культурного наследия.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. В 2024 году учреждение показало 1 250 спектаклей для 120 тыс. зрителей.