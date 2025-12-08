Мишустин поздравил Евгения Стеблова с 80-летием

Председатель правительства подчеркнул роль народного артиста России в театральном и кинематографическом искусстве

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Евгения Стеблова с 80-летием, подчеркнув его роль в театральном и кинематографическом искусстве.

"Многогранный талант, искренность и обаяние снискали вам профессиональное признание, покорили сердца поклонников. Ваш вклад в развитие отечественной культуры, театрального и кинематографического искусства отмечен высокими наградами и почетными званиями", - говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин добавил, что Стеблов служит в Государственном академическом театре имени Моссовета уже полвека и создал галерею незабываемых образов. Также премьер подчеркнул, что многие роли артиста стали эталоном актерского мастерства, и их любят несколько поколений зрителей.

"Особого уважения заслуживает общественная и наставническая деятельность. Вы передаете свои знания и опыт молодым артистам, стремитесь раскрыть их творческий потенциал", - заключил глава кабмина и пожелал актеру крепкого здоровья и всего наилучшего.

Стеблов служит в Московском театре им. Моссовета с 1969 года. Он также известен по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Не хочу быть взрослым".