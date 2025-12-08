Умер народный артист России Владимир Сулимов

Ему было 89 лет

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Владимир Сулимов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра Моссовета в своем Telegram-канале.

В опубликованном сообщении коллектив театра выразил соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Владимир Сулимов пришел в труппу Театра Моссовета в 1960 году, будучи принят лично Юрием Завадским. На протяжении всей своей карьеры артист был воплощением творческого благородства, верности традициям и сценического достоинства. Свое глубокое понимание традиций отечественной театральной школы он передавал студентам Театрального училища имени Щепкина и молодым коллегам по театру. "Светлая память артисту и педагогу", - говорится в сообщении.​​

Как отметили в театре, Сулимов создал на моссоветовской сцене более 70 образов, каждый из которых остался в памяти зрителей и коллег.

"Прощание с Владимиром Сергеевичем Сулимовым состоится в Театре Моссовета, о дате и времени сообщим отдельно", - добавили в пресс-службе.