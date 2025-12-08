В "Острове мечты" сняли концерт-премию, которая выйдет в эфир в новогодние праздники

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Телесъемка новогоднего концерта-премии Bravo show - 2025, который выйдет в эфир в зимние новогодние каникулы на телеканале Music BoxGold, прошла в городском променаде парка развлечений "Остров мечты" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба парка.

"Бренд "Браво, артист" продюсера Дмитрия Писарева и телеканал "Music BoxGold" пригласили юные таланты со всей России стать частью этого масштабного события. Особенностью этого мероприятия стало его поистине всероссийское значение, на сцену выходили артисты из самых разных регионов от солнечного юга, до сурового севера и исполняли подготовленные концертные номера. А на Красной дорожке все приняли участие в церемонии вручения музыкальной премии за творческие заслуги и достижения в 2025 году. Каждому лауреату были вручены фирменные эксклюзивные статуэтки и дипломы", - говорится в сообщении.

Генеральный партнер мероприятия - фонд "Русское наследие" совместно с Информационным агентством России ТАСС. Руководитель фонда, советник гендиректора ТАСС Владимир Хмелев вручил памятные новогодние подарки. Ведущей Красной дорожки стала певица, телеведущая, журналист Наталия Березина.

"За всю концертную часть на главной сцене "Острова мечты" отвечал самый стильный Дед Мороз - популярный шоумен Дмитрий Писарев <...>. Более 4 часов Дмитрий дарил новогоднее сказочное настроение всем зрителям парка развлечений вместе с юными талантливыми соведущими - Максимом Алешиным, Полей Ивой, Алиной Косыревой и Верой Vishali", - добавляется в релизе. Специальными гостями мероприятия стали артисты Сурен Платонов, Mishel Dar, Sandra Top, Maskat, Карина Роум, Kseniya Bellavita.