В Мурманске показали иммерсивный спектакль о Нюрнбергском процессе

Актеры воссоздали элементы суда над нацистскими преступниками

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Студенты Мурманского арктического университета (МАУ) подготовили иммерсивную постановку о суде над нацистскими преступниками. Спектакль, посвященный одному из важнейших событий ХХ века - Нюрнбергскому процессу, состоялся во Дворце культуры имени Кирова, передает корреспондент ТАСС.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Идея проведения международного судебного процесса над нацистскими преступниками была выдвинута Советским Союзом. 14 октября 1942 года было опубликовано правительственное заявление, в котором говорилось о необходимости специального международного трибунала и "наказания по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии".

Актеры воссоздали в рамках спектакля отдельные элементы суда над нацистскими преступниками. Они больше месяца погружались в роли обвинителей и судей, изучали материалы уголовных дел,просматривали кадры документальной кинохроники и художественной съемки. Так как спектакль иммерсивный, в процесс активно вовлекаются зрители.

"В постановке задействовано около 30 человек, причем это не только студенты и преподаватели МАУ, это также студенты и других вузов региона, которые выразили желание прикоснуться к этой непростой послевоенной истории. Среди участников спектакля есть как новички, так и опытные актеры из народного драматического театра "Комедиограф". Премьерный показ прошел с аншлагом, и мы ждем зрителей 10 декабря, где покажем постановку еще раз", - сообщили ТАСС представители вуза.

Координационный центр МАУ, который выступил организатором проекта, выразил уверенность, что данный иммерсивный спектакль не только станет значимым культурным событием, но и послужит образовательным инструментом для молодежи в укреплении исторической правды и воспитания неприятия любых форм экстремизма и нацизма.