В Москве наградили победителей кинофестиваля "Разумный кинематограф"

Зрители увидели и оценили 23 картины из России, Ирана и Португалии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В Москве завершился XI Международный фестиваль документального кино "Разумный кинематограф". С 5 по 7 декабря его программа была представлена на трех площадках столицы: в кинотеатрах "Иллюзион", "Эльдар" и на факультете почвоведения МГУ, сообщили ТАСС организаторы смотра.

За три дня зрители увидели 23 картины из России, Ирана и Португалии. Программа фестиваля стала настоящей экспедицией: от сахалинских берегов, где 30 лет наблюдают за серыми китами, до печальной иранской притчи о князе, чья страсть к охоте привела к исчезновению нескольких видов животных; от глубин Белого моря с таинственным языком тюленей до арктических льдов Шпицбергена, где полярники сохраняют российское наследие.

Главные награды фестиваля определило зрительское голосование. В номинации "Оригинальное отражение темы "Человек и природа" победил фильм "Лес. Хранитель жизни" (реж. Ирина Шапман, Владислав Гришин).

В номинации "Лучшее отражение темы "Среда обитания: экология и мы" - картина "Дом тигра" (реж. Алексей Кобылков).

За лучшее отражение темы "Место. Человек. Традиция" награду получила лента "Дьол" (реж. Анна Минакова). Картина "Лес. Хранитель жизни" получила наибольшее число наград, завоевав специальные призы от Росзаповедцентра- Минприроды России, Департамента природопользования Москвы и научно-познавательного проекта "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!".

Кроме того, Всероссийское общество охраны природы наградило философскую притчу "Тень короля" (Иран), а Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики - фильм "О людях и китах". Ансамбль "Веретенце" вручил свой приз картине "Народный герой" о феномене этноблогеров. Особую благодарность зрителей и столичного департамента природопользования завоевал фильм "Восьмой свист морского зайца".

"Разумный кинематограф" продолжает выполнять свою главную задачу - создавать "архив достоверной памяти" и влюблять зрителя в природу через силу документального кино и живой диалог.

Организаторы кинофестиваля - медиагруппа "Красный квадрат" и кинофабрика "СЛОНиКО". ТАСС - генеральный информационный партнер.

О проекте

"Разумный кинематограф" - ежегодный международный фестиваль современного документального кино, посвященный исследованию глубинной взаимосвязи природы, человека и культуры. Это искренний разговор со зрителем и возможность прикоснуться к невероятной красоте первозданной природы, увидеть редких животных в их естественной среде и погрузиться в мир уникальных традиций разных культур. Кинофестиваль создает пространство для диалога между кинематографом, наукой и экологическими инициативами, продвигает ценности ответственности и культуры взаимодействия человека и природы.