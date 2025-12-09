Певцов назвал ремейки советского кино результатом творческой импотенции

Корни проблемы уходят к желанию продюсеров заработать денег, отметил народный артист

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Современные режиссеры создают ремейки советских фильмов вследствие творческой импотенции. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ Дмитрий Певцов.

"Думаю, что это (создание ремейков - прим. ТАСС) происходит от творческой импотенции. "Ну все равно пойдут смотреть". Это полное отсутствие личного высказывания", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что корни проблемы уходят к желанию продюсеров заработать денег, которое, по мнению Певцова, не должно стоять на первом месте при создании творческих проектов. "Ни один ремейк ни один человек не посмотрит два раза, потому все такие фильмы - пустышки. Это жвачка. Человек должен есть, чтобы не умереть, правильно? Но если кормить его "бабл-гамом", он все равно в итоге помрет. Вот такое кино - это тележвачка", - заключил он.