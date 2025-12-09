В Росгосцирке сообщили о рекордной посещаемости в 2025 году

Показатель составил 76%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Средняя посещаемость площадок Российской государственной цирковой компании достигла рекордных значений в 2025 году, увеличившись за 10 лет почти в два раза. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Сергей Беляков, отметив, что в 2025 году средняя посещаемость цирков составила 76%.

"Посещаемость наших цирков в 2016 году была 37%, а первые 11 месяцев 2025 года мы закончили с рекордным результатом средней посещаемости - 76%", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в предстоящие праздники процент только возрастет. "Впереди Новый год - это, бесспорно, аншлаги, поэтому показатель точно не уменьшится", - заключил он, отметив, что уже с ноября купить билеты на выступления в новогодние праздники очень сложно.

Заполняемость залов в 2021 году равнялась 46%, в 2022 году - 66%, а в 2023 и 2024 году - 71% и 72% соответственно.