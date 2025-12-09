"Театр имеет право устанавливать любые цены". Певцов о билетах на "Щелкунчик"

На аукционе самым дорогим оказался комплект билетов на 20 декабря, он обошелся покупателям в 510 тыс. рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Театры не нуждаются в дополнительной регуляции ценообразования и могут устанавливать любую стоимость билетов, если на них есть спрос. Таким мнением в интервью с ТАСС поделился народный артист РФ, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов, отвечая на вопрос о необходимости регулирования цен в театрах, в частности стоимость билетов на балет "Щелкунчик".

"Если Большой театр производит такой продукт, он имеет право устанавливать свои цены. Не нравится - не ходите, посмотрите по телевизору. Я не стану осуждать и обсуждать ценовую политику - это вещь довольно тонкая. При том что у нас подавляющее большинство театров либо муниципальные, либо федерального подчинения, либо регионального, частных театров у нас нет, потому что все театры получают дотации. Если они считают, что кто-то может купить билет за 100 тысяч, и покупают, почему нет? Пусть. Я считаю, что ничего в этом страшного нет", - рассказал собеседник агентства

Продажа билетов на балет Чайковского "Щелкунчик" в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) с 17 по 20 декабря, началась на официальном сайте театра в 10:00 мск 2 декабря. В момент старта продаж были доступны 349 билетов стоимостью от 5 до 50 тыс. рублей. К 12:02 мск не осталось ни одного доступного на сайте билета. Последний был продан за 50 тыс. рублей. На аукционе самым дорогим оказался комплект билетов на 20 декабря, он обошелся покупателям в 510 тыс. рублей.