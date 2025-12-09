Певцов призвал отменить запрет вмешательства государства в творческие процессы

Артист отметил необходимость контролировать то, что выходит на общественное пространство в искусстве и культуре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Статья в положении о культуре, которая говорит о том, что государство не имеет права вмешиваться в творческие процессы, должна быть отменена, внешние вызовы требуют контроля. Таким мнением в интервью ТАСС поделился народный артист РФ депутат Госдумы Дмитрий Певцов

"В положении о культуре есть статья, которая четко говорит, что государство не имеет права вмешиваться в творческий процесс. Это же полная чушь", - сказал собеседник агентства, отмечая необходимость контролировать то, что выходит на общественное пространство в искусстве и культуре.

Артист добавил, что в силу внешних вызовов государству необходимо вмешиваться в творчество независимо от того, идет ли речь о выставке для узкой группы людей или о фильме на многомиллионную аудиторию. "Я бы отменил положение о том, что государство не имеет права вмешиваться в творчество. Сейчас очень важно, чтобы вся страна работала для победы, а не смотрела эти развращающие фильмы, не ходила на голые вечеринки, не нажиралась в ресторанах до одурения. К сожалению, несколько эпизодов наших поражений в российской истории подтверждает одно правило: мы терпим поражение только когда тыл отдельно от фронта и наоборот" - заключил депутат.

Согласно 31 статье VI раздела закона РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I, органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организаций культуры, за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии. В акте отмечается, что запрет какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен только судом и лишь в случае нарушения законодательства.

Ранее Певцов поделился с ТАСС мнением, что закрепление в Конституции РФ идеологии повлияло бы на все сферы человеческой жизни, в том числе на киноиндустрию, в которой бы активнее продвигались традиционные ценности. По его словам, идеология должна быть определена в Конституции РФ, ведь только когда в основном законе будет указано, что главное в жизни россиянина, многое поменяется и все, что будет связано с массовым просмотром спектаклей, фильмов, сериалов будет подчинено именно этой идеологии.