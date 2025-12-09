На торгах в Москве представят собрание живописи стоимостью 2,5 млрд рублей

Топ-лот аукциона - "Портрет Д. Г. фон Дервиза" кисти Валентина Серова за $1,5 млн

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский аукционный дом 14 декабря проведет главные торги года в Москве, на них будет представлена беспрецедентная коллекция русской живописи XIX-XX веков, обещающая установить рекорд не только отечественного, но и европейского рынка искусств. Так, как сообщили ТАСС в аукционном доме, общий эстимейт лотов составил 2,5 миллиарда рублей, топ-лот аукциона - "Портрет Д. Г. фон Дервиза" кисти Валентина Серова за $1,5 млн.

"14 декабря в Московском аукционном доме состоятся главные торги года. Общий эстимейт лотов составил 2,5 миллиарда рублей - это означает, что российской площадке впервые удалось предъявить коллекцию, превосходящую по стоимости и масштабу собрание "русских торгов" Christie’s и Sotheby’s, мировых лидеров арт-рынка. Сообщается, что главным событием и бесспорным топ-лотом предстоящего аукциона станет "Портрет Д. Г. фон Дервиза" кисти Валентина Серова, оцененный в 1,5 миллиона долларов", - сказал представитель Московского аукционного дома.

По словам организаторов, в собрание вошло более 200 произведений, притом около трети вещей - шедевры "первых имен" русской классической живописи. Среди лотов оказались картины Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Владимира Маковского, Петра Кончаловского, Константина Коровина и других мастеров мирового уровня. Многие из них обновят предыдущие рекорды авторов или станут абсолютным открытием для российского арт-рынка. В частности, большие ожидания связаны с топ-лотом торгов "Портретом Д. Г. фон Дервиза". По словам экспертов, картина может установить рекорд российского арт-рынка на портретную живопись Серова, повторив успех самой дорогой продажи работ мастера в этом жанре - портрета Марии Цетлиной, который ушел с молотка на Christie’s в 2014 в четыре раза выше эстимейта. Произведение было приобретено за $14,5 млн и считается самой дорогой продажей портретов Валентина Серова.

По словам управляющего директора Московского аукционного дома Ольги Русаковой, появление собрания такого уровня - признак того, что внутренний арт-рынок окончательно сформирован. "Произведения русской живописной школы всегда высоко ценились во всем мире, и "русские торги" Christie’s и Sotheby’s долгие годы оставались важным событием европейского арт-рынка. Ранее значительная часть ценных работ уходила за рубеж и нередко - безвозвратно для России. После введения санкций ситуация изменилась: европейский сегмент русского искусства сузился, новые поступления прекратились, "русские торги" были упразднены, а западные коллекционеры уже не готовы расставаться с выдающимися произведениями - что только добавляет премию к стоимости этих вещей", - сказала она.

Русакова отмечает, что одновременно выросло доверие российских коллекционеров к отечественным аукционам, что придало внутреннему арт-рынку импульс к развитию. "Закономерно, что именно сейчас российский аукционный рынок способен вывести на торги собрание, которое по масштабу и качеству превосходит коллекции прежних "русских торгов" Christie’s и Sotheby’s. Если их сезонный оборот составлял около двух миллиардов рублей, то эстимейт собрания Московского аукционного дома уже превышает 2,5 миллиарда. Это не исключение, а закономерный итог: российский арт-рынок сформировался как самостоятельная и влиятельная сила", - резюмирует она.

О шедевре Серова

Жемчужиной собрания и главным лотом торгов 14 декабря станет "Портрет Д. Г. фон Дервиза" (64,5 х 53,5 см), выполненный Валентином Серовым на холсте маслом в 1895 году. На высокую стоимость лота - 1,5 миллиона долларов, повлияла не только бесспорная музейная ценность артефакта, но и чистейший провенанс. Подлинность произведения подтверждает удостоверяющая надпись Ильи Остроухова, одной из легендарных фигур художественной Москвы конца XIX - начала XX века. Сама картина происходит из семейного собрания ближайшего друга Валентина Серова - Владимира Дмитриевича Дервиза, с которым художник поддерживал теплые отношения с юношества вплоть до последних лет жизни.

На полотне запечатлен его отец - Дмитрий Григорьевич Дервиз, видный политический деятель и один из авторов судебной реформы Александра II 1864 года. "Дмитрий Григорьевич фон Дервиз, отец Владимира, получил блестящее образование в Училище правоведения и вскоре быстро стал заметной фигурой в сфере юстиции, последовательно продвигаясь в должности от помощника юрисконсульта Министерства юстиции до обер-секретаря Сената. Со временем он занял высшие государственные посты, став сенатором и действительным тайным советником - этого титула удостаивались лишь немногие. Наиболее значимый вклад Дмитрия Григорьевича - участие в проведении Судебной реформы 1864 года, одной из ключевых реформ Александра II, которая ввела гласный суд, независимость судей и суд присяжных", - рассказывает коллекционер, историк искусств и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

Бесспорная музейная значимость "Портрета Д. Г. фон Дервиза" подтверждается публикацией в сборнике избранных работ Валентина Серова, подготовленном к юбилейной выставке художника в Государственной Третьяковской галерее в 2015 году. Подлинность картины установлена экспертизой Всероссийского научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, а также удостоверяющей надписью, оставленной Ильей Остроуховым - известным русским живописцем, другом Валентина Серова и Павла Третьякова, одним из руководителей Третьяковской галереи: "Портрет г. ф. Дервизъ, работа В. А. С рова // Утверждаю И. Остроуховъ".

По словам организаторов, еще до старта торгов появление картины вызывает ажиотаж среди коллекционеров. Поэтому итоговая цена продажи может существенно превысить эстимейт, повторив успех мирового рекорда стоимости работ Серова в портретном жанре. Сообщается, что на аукционе 14 декабря также оказался этюд "Ордена" Валентина Серова, выполненный в 1899 году для "Портрета императора Александра III с рапортом в руках". Эстимейт лота - 6 млн руб.