Третьяковка представит в Калининграде проект к 250-летию Большого театра

В Самаре Третьяковская галерея откроет проекты "Состояние потока. Волга в русском искусстве" и "Воображаемый космос"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея представит в 2026 году свыше 30 выставок, включая проект к 250-летию Государственного академического Большого театра. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в мессенджере Max.

"Третьяковская галерея представит более 30 выставок в Москве и других регионах страны. Большая выставочная программа готовится в региональных филиалах музея. В Калининграде представят выставку к 250-летию Большого театра. В Самаре откроются проекты "Состояние потока. Волга в русском искусстве" и "Воображаемый космос". Более того, идет подготовка к трем крупным международным проектам", - написала она.

В здании на Кадашевской набережной будут представлены выставки "Формула цветка" и "Русский стиль". На Крымском Валу гости музея смогут ознакомиться с историей отечественной скульптуры, а в Инженерном корпусе будут экспонированы порядка 130 произведений Борисова-Мусатова. Другие проекты Третьяковской галереи будут приурочены к ее 170-летию: они расскажут о роли меценатов в развитии российской культуры. Готовится также реэкспозиция мемориального Музея Павла и Сергея Третьяковых.

"В Национальном художественном музее Китая в Пекине откроется первая в КНР выставка Аркадия Пластова, в Музее провинции Хунань представят произведения Ильи Репина, а во Дворце-музее в Гонконге покажут произведения русской иконописи и декоративно-прикладного искусства", - добавила министр.