Певцов отказывается от съемок из-за стремления заработать денег у создателей

Народный артист отметил, что исключением стал сериал "Фулл Хаус"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов отказывается от съемок в кино, поскольку среди участников проектов стало преобладать стремление "просто заработать денег". Об этом актер рассказал в интервью ТАСС.

Читайте также

​​Дмитрий Певцов: через десять лет мы все точно будем отдыхать в Одессе

"В последнее время я не снимался в кино, потому что я уже не могу видеть эти скучные лица, которым нужно просто заработать денег - в таком контексте тратить время на кино мне жалко", - сказал Певцов.

Он отметил, что исключением стал сериал "Фулл Хаус". "Я бы сказал, что это авторская история. Ее делал молодой режиссер Григорий Васильев. Он же - автор сценария. Редкий случай: горящий человек, которому интересно что-то создавать. <…> Человек снимает о любви. Он любит своих героев", - подчеркнул Певцов.

Он уточнил, что проект является медицинской драмой. "Действия разворачиваются за полярным кругом в клинике трансплантологии. Эта профессия вообще связана с экстремальными ситуациями, потому что на доставку органов к нуждающемуся есть конкретный срок, их жизнедеятельность ограничена временем. В сериале отражено много препятствий, с которыми сталкивается человек", - отметил артист.

Он добавил, что его роль в "Фулл Хаусе" отличается от привычного амплуа. " В "Фулл Хаусе" я исполняю характерную, смешную роль. Абсолютно на себя не похож, что меня очень радует", - заключил Певцов.