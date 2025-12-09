Русский музей представит более 20 выставок в 2026 году

Масштабный проект к 210-летию Ивана Айвазовского покажет свыше 200 произведений мариниста

Картина Ивана Айвазовского "Девятый вал" в государственном Русском музее © Анатолий Струнин/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный Русский музей представит в 2026 году более 20 выставок, включая масштабный проект к 210-летию Ивана Айвазовского. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в мессенджере Max.

"Русский музей откроет более 20 выставок на своих площадках. Масштабный проект к 210-летию Ивана Айвазовского представит свыше 200 произведений великого мариниста. Выставка работ Степана Эрьзи станет центральным событием 150-летия выдающегося русского скульптора и будет показана в нескольких городах России. Гостей музея также ждут крупнейшая ретроспектива авангардиста Петра Кончаловского и большая выставка, посвященная женскому образу в отечественном искусстве", - написала она.

Как уточнили в Минкультуры, Русский музей также готовит проект, посвященный женскому образу в русском искусстве. Он откроется в Михайловском дворце, объединив 500 произведений Брюллова, Репина, Сурикова, Серебряковой и других. В экспозиции будут представлены живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Еще одну выставку посвятят Ивану Шишкину: гости музея смогут увидеть более 150 произведений, рассказывающих о творческом пути мастера.

"Музеем запланирована обширная региональная программа. Работы Михаила Нестерова можно будет увидеть в Сергиевом Посаде и Ростове Великом, а произведения эпохи соцреализма - в Оренбурге. Всего готовятся более 50 выставок по всей России. Кроме того, знаменитое полотно Марка Шагала "Прогулка" покажут на масштабных "Днях Русского музея" в Республике Беларусь", - заключила Любимова.