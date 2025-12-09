Пушкинский музей представит выставку "Импрессионисты в Сибири" в шести городах

Также музей впервые покажет собрание князей Барятинских

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина представит в 2026 году около 20 выставок, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в мессенджере Max. Одним из масштабных проектов станет выставка "Импрессионисты в Сибири" - ее покажут в шести городах страны.

"Пушкинский музей готовит около 20 выставок на будущий год. Проект "Импрессионисты в Сибири" станет первым масштабным показом работ Поля Сезанна, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро и других выдающихся французских живописцев в шести городах", - написала Любимова. Как уточнили в министерстве, в числе городов - Омск, Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск. Произведения живописцев традиционно находятся в постоянной экспозиции музея.

Кроме того, Пушкинский музей впервые представит одну из крупнейших частных художественных коллекций - собрание князей Барятинских. "В Москве также представят коллекцию Петера и Ирене Людвигов - единственное собрание зарубежного искусства второй половины XX века в России. О мировых религиях расскажут выставки "Алмазная колесница. Искусство российского буддизма" и "Индия. Бесценный дар". Еще одним крупным проектом станет выставка "Маркиза де Помпадур. Триумф рококо", - добавляет Любимова.

Помимо "Импрессионистов в Сибири", в число региональных проектов музея войдет выставка "Вечное барокко. Из XVII в XXI век" - она будет представлена в Нижнем Новгороде в Волго-Вятском филиале.