Певцов назвал "организованным сатанизмом" большую часть современных сериалов

Артист также отметил, что вынужден наблюдать подобное в московских театрах и других центральных площадках в столице

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что большая часть создаваемых сериалов является "организованным сатанизмом" и обращается к низменным инстинктам людей. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

Читайте также

​​Дмитрий Певцов: через десять лет мы все точно будем отдыхать в Одессе

"Я компетентно заявляю, что большая часть сериалов, которые сейчас производятся и показываются на платформах, это просто организованный сатанизм", - считает собеседник агентства.

По словам Певцова, его огорчает, что подобным занимаются талантливые люди, а выпускаемый материал интересно смотреть. "Но это просто сатанизм. Такое не должно выходить", - добавил депутат.

Артист также отметил, что вынужден наблюдать подобное в московских театрах и других центральных площадках в столице. По мнению Певцова, проблема - в отсутствии достаточной цензуры, так как нет ни контролирующих органов, ни концепции их работы для исправления ситуации.