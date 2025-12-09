Мишустин поздравил народного артиста РФ Валерия Кириллова с 60-летием

Премьер отметил вклад Кириллова в приумножение традиций русского театра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России, режиссера и художественного руководителя театра драмы им. Федора Волкова Валерия Кириллова с 60-летием.

"Возглавляя Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, вы сохраняете и приумножаете лучшие традиции первого русского театра, расширяете репертуар классическими и современными постановками, открываете зрителям новые грани сценического искусства", - говорится в телеграмме премьер-министра, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин подчеркнул, что художественный руководитель пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе и искренней любовью почитателей его многогранного таланта. Глава кабмина пожелал осуществления творческих планов, крепкого здоровья и всего наилучшего.

В 1989 году Кириллов стал актером Ярославского академического ордена Трудового Красного Знамени драматического театра им. Ф. Г. Волкова (ныне Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова). В качестве режиссера он, в частности, поставил на сцене театра спектакли "Емелино счастье", "Огниво, "Приключения Незнайки и его друзей".

С 18 ноября 2022 года назначен художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова.