Словенский музыкант сообщил об отмене своих концертов на Западе после начала работы с РФ

Сашо Гачник заявил, что не боится санкций Запада

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Количество концертов словенского музыканта и автора проекта "Ради жизни на земле" Сашо Гачника сократилось в Европе после начала работы в России. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС "Дальний Восток".

"Посмотрим. Конечно, я остался без каких-то [мероприятий], до этого было больше концертов, поскольку, даже если люди поддерживают мои идеи, многие из них просто боятся остаться без финансирования, или чтобы это не испортило им репутацию. Но мне кажется, что все больше и больше понимают, о чем идет речь, и как раз проект "Ради жизни на земле" будет служить инструментом, чтобы лучше понимать друг друга. Чтобы Русский мир и Западный мир снова начали возобновлять эти мосты, которые неответственная политика разрушает", - сказал он в ответ на вопрос о санкциях на Западе за работу в проекте "Ради жизни на Земле".

Гачник добавил, что не боится санкций с Запада и в любом случае продолжит свою работу.

Международная культурно-гуманитарная инициатива "Ради жизни на Земле", объединяющая артистов России и Европы вокруг идей сохранения исторической памяти и укрепления межнационального мира, началась концертом в Музее Победы на Поклонной горе 28 ноября. Гачник стал инициатором программы. Проект включает серию международных концертов и образовательных программ, призванных укреплять культурные связи и сохранять память о событиях Второй мировой войны. Концерты пройдут во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Новосибирске и Екатеринбурге.