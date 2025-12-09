Словенский музыкант рассказал о желании снять фильм в Донбассе

Картина станет продолжением фильма, уже снятого Сашо Гачником в Словении о югославских партизанах во время Великой Отечественной войны

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря. /ТАСС/. Словенский музыкант и автора проекта "Ради жизни на земле" Сашо Гачник хотел бы снять фильм в Донбассе, так как, по его мнению, там повторяются исторические события, произошедшие при развале Югославии в 1990-х. Об этом он сообщил на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Дальний Восток".

Картина о Донбассе станет продолжением фильма, уже снятого Гачником в Словении о югославских партизанах во время Великой Отечественной войны.

"У меня уже есть сценарий, [действие] разворачивается в наше время в Донбассе. В фильме примет участие его внук (главного героя первой части фильма - прим. ТАСС). <…> Я хочу снять продолжение именно в Донбассе, поскольку там сейчас повторяется история", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах выбора локации для съемок.

Международная культурно-гуманитарная инициатива "Ради жизни на Земле", объединяющая артистов России и Европы вокруг идей сохранения исторической памяти и укрепления межнационального мира, стартовала концертом в Музее Победы на Поклонной горе 28 ноября. Словенский музыкант Сашо Гачник стал инициатором программы. Проект включает серию международных концертов и образовательных программ, призванных укреплять культурные связи и сохранять память о событиях Второй мировой войны. Концерты пройдут во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Новосибирске и Екатеринбурге.