Юта ко Дню Героев Отечества выпустила посвященную медсестрам песню

Артистка отметила, что в годы Великой Отечественной войны именно медсестра спасла во время бомбежки ее деда

МОСКВА. 9 декабря. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Юта выпустила песню о медиках "Сестра" на стихи Софьи Юдиной. Релиз приурочен ко Дню Героев Отечества, сообщили ТАСС в пресс-службе артистки.

"Для меня, как для внучки кадрового офицера, фельдшера, который прошел всю войну, а затем продолжил служить в госпитале, медики - настоящие герои. Выступая сегодня в госпиталях по всей стране, я вижу, с какой самоотверженностью работают эти люди. Поэтому песню "Сестра" я написала и посвятила медикам - Героям Отечества", - приводятся слова Юты.

Артистка также отметила, что в годы Великой Отечественной войны именно медсестра спасла во время бомбежки ее деда. Говоря о создании песни, Юта рассказала, что прочитала стихи в Telegram-канале Юдиной и текст настолько ее "зацепил", что песня была создана за 10 минут. "Сестра" уже доступна на всех музыкальных площадках.