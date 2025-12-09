Любимова вручила деятелям культуры медали Александра Твардовского

Министр культуры наградила 35 деятелей культуры, в числе которых член Союза писателей России, участник специальной военной операции Михаил Душин

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила деятелям культуры ведомственные награды - медали Александра Твардовского. Церемония награждения, приуроченная ко Дню Героев Отечества, прошла в Большом кинозале ведомства, передает корреспондент ТАСС.

"Культура - это мощный инструмент единения людей, сохранения исторической памяти и нравственных ориентиров. Мы собрались, чтобы отметить тех, кто сегодня наравне с бойцами своим мужеством и талантом отстаивает суверенитет нашей страны и российскую культуру. Убеждена, что ваши талант, энергия и любовь к Родине будут и впредь служить на благо нашей страны", - сказала Любимова перед вручением наград.

Перед началом церемонии на экране воспроизвели видео с Твардовским, созданное с помощью искусственного интеллекта. Поэт прочитал одно из своих стихотворений. Также резиденты арт-кластера "Таврида" исполнили гимн России.

Глава ведомства наградила 35 деятелей культуры, в числе которых член Союза писателей России, участник специальной военной операции Михаил Душин, член-корреспондент Российской академии художеств, преподаватель Ростовского художественного училища им. М. Б. Грекова, ветеран боевых действий Юрий Сивачев, артистка Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна, член Союза театральных деятелей России Елена Перелыгина и замдиректора по организации эстрадно-концертных программ Курской областной государственной филармонии Сергей Ромашкин.

Медали Александра Твардовского также были удостоены артист-вокалист Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского, ветеран боевых действий Сергей Лукьянчиков, музыкант, исполнитель Михаил Барков, директор Центра креативных индустрий Республики Бурятия Наталья Борисова, продюсер, член Союза кинематографистов России Екатерина Головня, артист балета государственного Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" Джафар Кулиев и многие другие.

"Вы вносите значимый вклад в реализацию творческих проектов в условиях военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, а также продвигаете инициативы, отражающие силу искусства в укреплении нравственных ориентиров общества. Медаль Александра Твардовского - не просто награда, а символ признания вашего мастерства, преданности искусству и активной гражданской позиции", - заключила министр.

О награде

Ведомственная награда Министерства культуры РФ - медаль Александра Твардовского - учреждена в 2025 году. Она носит имя писателя-фронтовика, журналиста и военного корреспондента, автора знаменитой поэмы "Василий Теркин", которая стала символом мужества и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны, олицетворяя взаимосвязь культуры и военного подвига.