Повесть "Калан, звезда и кок Калоша" стала лучшей детской прозой премии кабмина

Лучшим издательским проектом признали издание "Наша страна Россия"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Повесть-сказка "Калан, звезда и кок Калоша" писательницы Вероники Исаевой (творческий псевдоним Ника Свестен) стала лучшим прозаическим произведением для детей на первой Премии правительства Российской Федерации в области детской и подростковой литературы. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

"Стали известны лауреаты первой Премии Правительства Российской Федерации в области детской и подростковой литературы. <…> "Лучшее прозаическое произведение для детей" - повесть-сказка "Калан, звезда и кок Калоша" Вероники Исаевой под творческим псевдонимом Ника Свестен", - говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, награды победителям вручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"В торжественной церемонии также приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и другие", - добавила Любимова.

В номинации "Лучшее прозаическое произведение для подростков" победителем стал Дмитрий Ищенко с повестью "Неудачники - команда мечты". Лауреатом в категории "Лучшее поэтическое произведение для детей" признан Евгений Солонович за сборник "Детские стихи". Награду за "Лучшую иллюстрированную книгу для детей и подростков" получила книга "Карлик Нос" Вильгельма Гауфа, отмеченная за иллюстративный ряд художника Антона Ломаева. В номинации "За вклад в развитие детской литературы" премией удостоен Виктор Левин, выступающий под творческим псевдонимом Виктор Лунин. Лучшим издательским проектом признано издание "Наша страна Россия", подготовленное Дмитрием Утробиным, Ольгой Киселевой и Любовью Неволайнен.

Премия правительства РФ, учрежденная в 2024 году, поощряет авторов, иллюстраторов и издателей, которые внесли существенный вклад в культуру страны и повышение социальной значимости отечественной литературы для юных читателей. Каждый лауреат премии получит по 1,5 млн рублей.