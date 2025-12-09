В юбилейном Кремлевском кадетском бале примут участие 3,4 тыс. юношей и девушек

В мероприятии примут участие 272 представителя молодежи из 62 двух стран мира

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 3,4 тыс. юношей и девушек из России и зарубежных стран примут участие в юбилейном X Международном Кремлевском благотворительном кадетском бале (МКБК) в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в поддержку специальной военной операции.

В бале примут участие представители стран Содружества Независимых Государств, Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Почетными гостями в этом году станут Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, видные общественные, политические и религиозные деятели, представители зарубежных посольств и консульств.

Руководитель проекта Юлия Кирпичникова рассказала, что в этом году в адрес приемной комиссии поступило свыше 17 тыс. заявок из общеобразовательных организаций и кадетских корпусов, высших ведомственных военных учреждений, молодежно-патриотических клубов, детских социальных учреждений и молодежных творческих центров из всех российских регионов. Также в мероприятии примут участие 272 представителя молодежи из 62 двух стран мира.

В прошлом году IX Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал посетили более 2,5 тысяч молодых людей из 35 государств. Среди них были юноши и девушки из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Замбии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Коста-Рики, Малави, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Перу, Сьерра-Леоне, Туркмении, Узбекистана, Шри-Ланки, Эквадора, Эфиопии и других государств.

Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал - ежегодное торжественное патриотическое мероприятие, призванное возрождать и популяризировать культурно-историческое наследие России, а также способствовать сплочению будущих защитников Отечества. Проводится с 2016 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер МКБК.