В Музее Победы пройдет церемония награждения победителей "Культуры слова-2025"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса СМИ "Культура слова-2025" состоится в Музее Победы.

Как сообщили организаторы, в 2025 году конкурс установил новый рекорд: на рассмотрение экспертного жюри поступило свыше 1,5 тыс. работ из разных регионов страны. Материалы были посвящены актуальной культурной тематике, деятельности учреждений культуры, преобразованиям в инфраструктуре и продвижению значимых культурных инициатив.

Победители будут определены в девяти номинациях. В состав авторитетного жюри под председательством министра культуры РФ Ольги Любимовой вошли руководители ключевых учреждений культуры, медиаменеджеры и журналисты, среди которых директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова, председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, руководитель Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин и другие.

В программе вечера - объявление имен лауреатов, вручение наград, экскурсия по экспозиции Музея Победы и специальная музыкальная программа.

Всероссийский конкурс СМИ "Культура слова" проводится ежегодно по инициативе Министерства культуры РФ. Его цели - стимулирование создания и распространения лучших практик освещения культурных тем, поддержка СМИ, вносящих вклад в популяризацию отечественной культуры, повышение статуса профессии работника культуры и развитие профессиональной коммуникации в этой сфере.