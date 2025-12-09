В РНБ откроется выставка литературного наследия декабристов

Среди документов - стихотворение Вильгельма Кюхельбекера "Тени Пушкина", произведения кавказского цикла Александра Бестужева-Марлинского, поэтические строки "Тройки" Федора Глинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) откроет передвижную выставку, представляющую подлинники из литературного наследия декабристов. Экспозиция "Нет блаженства в наших славах", названная строкой из стихотворения "Собирайтеся, поэты!" декабриста Федора Глинки, приурочена к 200-летию восстания на Сенатской площади, сообщается на сайте РНБ.

"Выставка посвящена архивным материалам - уникальным черновым и беловым спискам литературных произведений поэтов и писателей декабристского круга, хранящимся в отделе рукописей РНБ. Материалы размещены на 14 планшетах и хронологически охватывают период с 1820 по 1850-е годы. Формат позволяет увидеть документы-первоисточники знаковых для отечественной культуры литературных текстов", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что документы имеют исключительную ценность и не доступны для широкого круга читателей. Основная их часть будет представлена впервые.

Среди них - стихотворение Вильгельма Кюхельбекера "Тени Пушкина", произведения кавказского цикла Александра Бестужева-Марлинского, поэтические строки "Тройки" Глинки, стихи Александра Одоевского из сибирской ссылки. Также на постерах отображены документы, связанные с деятельностью Павла Пестеля, Петра Каховского, Кондратия Рылеева, которые были казнены после провала выступления декабристов.

Экспозиция, развернутая в Новом здании библиотеки, будет открыта до 20 января 2026 года. Выставочный проект, как полагают его авторы, представляет интерес для всех любителей литературы и истории и позволит по-новому продемонстрировать отечественное культурное наследие для широкой аудитории.