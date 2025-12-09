В Москве объявили лауреатов IX театрального фестиваля "Уроки режиссуры"

Всего в фестивальной программе представили 16 спектаклей

Редакция сайта ТАСС

© Мария Барановская/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Молодые российские режиссеры Саша Золотовицкий, Сергей Тонышев и Владимир Комаров стали лауреатами IX театрального фестиваля "Уроки режиссуры" и получили грант на постановку спектакля в любом театре России, передает корреспондент ТАСС. Торжественный вечер закрытия фестиваля состоялся в Театре Маяковского на Сцене на Сретенке.

В конкурсную программу 2025 года вошли молодые режиссеры Татевик Григорян, Фамил Джавадов, Дарья Догадова, Илья Зайцев, Саша Золотовицкий, Ася Князева, Владимир Комаров, Дмитрий Крестьянкин, Тимур Кулов, Александр Локтионов, Ярослав Морозов, Дмитрий Мульков, Федор Пшеничный, Сергей Тонышев.

Праздничный вечер начался с музыкального спектакля-концерта в духе саундрамы в исполнении учеников Владимира Панкова. Режиссеры - Иван Дерендяев и Ирина Кругман. Ведущими церемонии выступили Данила и Павел Рассомахины, Мария и Анастасия Фоменко. Завершилась торжественное событие награждением лауреатов и чествованием участников IX фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" 2025.

Программа фестиваля

В этом году в фестивальной программе спектакли представили театры из Барнаула, Верхнего Уфалея, Казани, Лесосибирска, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Самары, Сергиева Посада. Всего - 16 спектаклей широкой художественной, жанровой и эстетической амплитуды. Камерные и масштабные многофигурные постановки, хоррор-драмы и комедии, музыкальные действа и работы в жанре документального театра.

Многие режиссеры-участники обратились к неизведанному литературному материалу, не имеющему сценической истории или ставящемуся крайне редко: "Властелин мира" Александра Беляева, "Крысолов" Александра Грина, "Эллада" Нодара Думбадзе, "Пуф, или Ложь и истина" Эжена Скриба и др. Спектакли по классической прозе и драматургии - "Мертвые души" по Николаю Гоголю, "Мои университеты" по Максиму Горькому, "Как Фауст ослеп" по Гете, "Мера за меру" по Уильяму Шекспиру - отличились новаторством формы и современным взглядом на классические произведения. В программу вошли также постановки по уникальному драматургическому материалу: спектакль "На дне. doc" от Самарского театра имени Горького, "Человек среднестатистический" по пьесе Артема Казюханова от Московского театра имени Ермоловой.

В рамках внеконкурсной программы "Даты" прошло два спектакля: "Остров Сахалин" (РАМТ, Москва, реж. Олег Долин) к 165-летию А.П. Чехова и "Живые картины блокады" (Театр-фестиваль "Балтийский дом", Санкт-Петербург, реж. Игорь Коняев) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурсные показы шли с аншлагами на главных московских сценах. Оценивали спектакли и определяли победителей - мэтры режиссуры: Алексей Бородин, Георгий Исаакян, Евгений Каменькович, Евгений Марчелли, Владимир Панков, Искандер Сакаев, Валерий Фокин. Это единственный в мире театральный фестиваль, в жюри которого входят только режиссеры.

Благодаря фестивалю на российской сцене появились уже 10 спектаклей, среди которых "Леопольдштадт" (РАМТ, реж. Алексей Бородин), "Портрет" (Санкт-Петербургский театр "Цехъ", реж. Виктор Бугаков), "Иммануил Ч." (Лесосибирский театр "Поиск", реж. Виктория Печерникова) и другие.