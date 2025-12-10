В Челябинской области в 2026 году проведут около 125 культурных мероприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральные и региональные учреждения культуры проведут в 2026 году в муниципалитетах Челябинской области, в том числе в удаленных, порядка 125 выездных спектаклей, концертов и других мероприятий, на которых ожидается около 30 тыс. зрителей. Об этом сообщил ТАСС министр культуры региона Алексей Бетехтин.

"Челябинская область - единственный регион России, где существует проект "Театрально-концертный зал". В 2026 году в рамках этого проекта в 27 муниципальных образованиях запланировано проведение 125 выездных мероприятий, из них 40 будут доступны для детской аудитории, а 85 - для зрителей старше 12 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего на этих мероприятиях ждут порядка 30 тыс. зрителей. "Дело в том, что запланированы гастроли выдающихся артистов и коллективов. Среди них заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский (Москва), Мария Власова (Москва, аккордеон), Аргишти (Москва, дудук), Ирина Розанова (Москва, орган), Валерия Анфиногенова (Сочи, орган) и другие", - пояснил собеседник агентства.

В министерстве пояснили, что суть проекта "Театрально-концертный зал" заключается в репертуарном прокате спектаклей и концертов профессиональных коллективов в отдаленных точках Челябинской области. В 2025 году в рамках проекта на выездных культурных мероприятиях в 27 муниципалитетах побывали свыше 26 тыс. зрителей, из которых 9 тыс. - в возрасте до 12 лет, а участниками проекта стали 16 театральных, 4 концертных организации и 1 вуз. Жители муниципалитетов региона смогли увидеть постановки по классическим и современным произведениям, концерты лучших музыкальных коллективов.