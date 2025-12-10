"Бомбора" заключила более 40 международных контрактов за 2025 год

В планах на 2026 год - расширение географии продажи авторских прав и развитие азиатского направления

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Редакция "Бомбора", которая входит в издательство "Эксмо", заключило более 40 международных контрактов за 2025 год, сообщил ТАСС генеральный директор издательства Евгений Капьев. В планах редакции на следующий год - расширение географии продажи авторских прав и развитие азиатского направления - Южной Кореи и Японии.

"За 2025 год издательство "Бомбора" (входит в "Эксмо") заключило более 40 международных контрактов. Наиболее активно приобретали права Китай, Узбекистан, Польша и Болгария. Особый интерес зарубежные издатели проявляли к книгам по психологии и саморазвитию, мифологии и истории", - рассказал он.

Капьев также отметил, что в планах на 2026 год - расширение географии продажи авторских прав и развитие азиатского направления, а именно Южной Кореи и Японии.

Самыми запрашиваемыми для ознакомления изданиями, по словам генерального директора издательства, стали: "Большая книга мифов России" Анны Николаевой, "Большая история путешествий. Как люди исследовали мир" Алены Тунч, "К себе нежно" Ольги Примаченко, "Библиотека судеб" Андрея Асковда, "Осторожно, это мои границы!" Марии Шаталовой. В список также попали книги серии "Зоопарк в твоей голове", которые не так давно также появились в каталоге китайского международного агентства Rightol.

"Результаты этого года демонстрируют высокий потенциал российской литературы на мировой арене. Участие "Эксмо" в крупнейших международных книжных ярмарках неизменно показывает огромный интерес зарубежной аудитории к российской литературе и нашим авторам. Мы намерены и впредь развивать это направление, укреплять связи, выстраивать новые диалоги, способствующие популяризации российской литературы", - отметил Капьев.

В 2025 году редакция представило свои проекты и каталоги книг на ведущих мировых выставках в Турции, Великобритании, Китае, Азербайджане, Германии и ОАЭ. Состоялось множество значимых встреч, среди них переговоры с китайскими и японскими агентствами, а также потенциальными партнерами из Германии, Италии, Австрии, Болгарии и Узбекистана.