Kion назвал самый популярный сериал у зрителей в 2025 году

"Жизнь по вызову" стал абсолютным лидером по количеству просмотров среди пользователей стриминга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сериал "Жизнь по вызову" стал абсолютным лидером по количеству просмотров среди пользователей стриминга Kion в 2025 году. Об этом свидетельствуют аналитические данные онлайн-кинотеатра Kion, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Онлайн-кинотеатр Kion, подводя итоги года, выявил самые популярные фильмы и сериалы, а также определил паттерны поведения аудитории сервиса. многосерийный "Жизнь по вызову" - фаворит по просмотрам среди всех сериалов. В рамках этого же показателя "Жизнь по вызову. Фильм" занимает первое место относительно других кинолент", - говорится в сообщении.

Проект "Жизнь по вызову" опередил такие популярные произведения, как "Три кота", "Виноград", "Почка", "Тайга" и "Бар "Один звонок". В сегменте оригинального контента Kion лидером стал сериал "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским, в котором за год зафиксирована одна из самых высоких динамик прироста просмотров. В десятку наиболее популярных проектов собственного производства также вошли "Жизнь по вызову", "Виноград", "Почка", фильм "Жизнь по вызову. Фильм", "Первый номер", "Актерище", "Дорогой родственник", "Три сестры" и "Успешный".

Согласно аналитике Kion, за 2025 год пользователи 60% экранного времени посвятили сериалам, тогда как фильмы заняли около 40%. Самым востребованным жанром стала комедия (20%), при этом интерес к ней вырос на 42% за два года - это крупнейший рост среди всех категорий. Триллеры и боевики заняли вторую и третью строчки рейтинга, а документальные проекты показали рост спроса на 29%.

Женщины в 2025 году оказались активнее мужчин - 51% против 49%. Они чаще выбирали сериалы, тогда как мужчины отдавали предпочтение фильмам. Мужская аудитория тяготела к боевикам, документальным картинам, военным и приключенческим проектам, в то время как женщины чаще смотрели драмы, комедии, мелодрамы, детективы и мистику.

В категории полнометражных картин первое место занял фильм "Жизнь по вызову. Фильм". В десятку также вошли "Батя 2. Дед", "Домовенок Кузя", "На деревню дедушке", "Постучись в мою Тверь", "Кракен", "Притворись моим мужем", "Красный шелк", "Зять" и "Кончится лето".