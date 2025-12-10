Умер автор "Аншлага" и "Голубых огоньков" Леонид Французов

Ему было 87 лет

Редакция сайта ТАСС

Леонид Французов © Николай Малышев/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Юморист, писавший сценарии для "Аншлага" и "Голубых огоньков", Леонид Французов умер 9 декабря в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщила его жена.

"Это правда, он скончался", - сказала собеседница агентства.

Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. За свою карьеру он создавал сценарии для телепрограмм "Аншлаг", "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Кабачок "13 стульев" и "Смехопанорама", а также публиковался в журналах "Огонек", "Крокодил" и других. Его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна и других артистов.