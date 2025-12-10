"Литфонд" выставит на торги графику Шагала

На аукцион, в частности, заявлена работа художника "Весна" с лидирующей ставкой в 30 тыс. рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" 13 декабря проведет торги, где представит редкие произведения графики Марка Шагала, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома. Кроме того, впервые будет работать виртуальная предаукционная 3D-выставка работ мастера.

"Вторая сессия полностью посвящена Марку Шагалу. Графические работы художника, представленные в каталоге, выполнены в технике литографии - той самой, в которой мастер достиг апогея своего творческого выражения. Уже в 1940-х годах, во время американской эмиграции, художник освоил цветную литографию при работе над иллюстрациями к "Сказкам 1001 ночи". Впоследствии эта техника станет неотъемлемой частью его позднего творчества, позволяя ему с небывалой яростью и свободой передавать творческие импульсы", - говорится в сообщении.

На торги заявлена его работа "Весна (Printemps)" (1938) с лидирующей ставкой в 30 тыс. рублей, левая часть литографии "Художник, его модели, Эйфелева башня. Видение Парижа" (1952) с суммой в 32 тыс. рублей и правая часть этой литографии того же года за 28 тыс. рублей. Также на аукционе можно будет встретить работу "Зеленая река (Le Fleuve vert)" (1974), оцененную на момент релиза в 26 тыс. рублей. "Литография остается одним из самых доступных сегментов наследия Шагала, и в последние годы к нему наблюдается устойчивый рост интереса", - отметил глава "Литфонда" Сергей Бурмистров. Кроме того, на ближайших торгах публика увидит книжные иллюстрации Шагала. Например, обложка "Библии" для журнала Verve за 1956 год оценена в 8,5 тыс. рублей.

Помимо шедевров представителя художественного авангарда XX века на торгах можно будет встретить живопись, графику и декоративно-прикладное искусство других мастеров. Так, на первой сессии аукциона, посвященной русской живописи, самым ценным лотом станет скульптурная группа "А. С. Пушкин с няней" (1949) Якова Троупянского, стартовая ставка - 950 тыс. рублей. Также эксперты отмечают живописную работу Константина Горбатова "Венеция" (1920-е) за 850 тыс. рублей.

Интерес вызывает и "Портрет мальчика в чалме" неизвестного автора начала 1780-х с первоначальной ставкой 800 тыс. рублей. В числе значимых лотов - работа Филиппа Малявина "Пара" (650 тыс. рублей) и "Пейзаж со снопами" Федора Ризниченко (420 тыс. рублей). Среди других известных художников представлены Борис Свешников с работой "Прогулка" (1994), ее предлагают по стартовой цене 150 тыс. рублей, работы Василия Кандинского (пять листов из парижского альбома "Kandinsky. Xylographies" 1909 года) - за 75 тыс. рублей, скульптура Эрнста Неизвестного "Мы растем" (1971 год) - за 32 тыс. рублей, а два портрета его жены Клавдии Алексеевны Юон, созданные в период 1910-1920-х годов, оцениваются в 22 тыс. рублей.

Говоря о фарфоровых произведениях, можно выделить вазу Императорского фарфорового завода 1893 года с текущей ставкой 480 тыс. рублей.