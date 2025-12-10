Ростовский музтеатр запускает новогодний марафон из 150 спектаклей

Программа пройдет с 13 декабря по 11 января

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Программа новогодних спектаклей в Ростовском государственном музыкальном театре, которая пройдет с 13 декабря по 11 января, включает более 150 представлений. Об этом сообщила заместитель генерального директора театра, заслуженный работник культуры России Наталья Самоходкина на пресс-конференции в пресс-центре регионального информационного центра "ТАСС-Юг".

"Цикл новогодних спектаклей пройдет с 13 декабря по 11 января. За это время на сценах театра покажут более 150 представлений. Спектакли будут идти на "Большой сцене", "Камерной сцене", а также в зале "Белый рояль", - сказала Самоходкина.

Она уточнила, что к Новому году театр поставил "Волшебника изумрудного города", пересмотрев сценическое пространство к празднику. Также в программе будут спектакли "Приключения Фунтика", "Щелкунчик", "Новогодняя ночь в кабаре" и "Мелодия новогодней ночи".

Главный дирижер театра Михаил Грановский заявил, что примерно две трети музыкальной программы составят русские произведения: советская классика, песни из кинофильмов и мюзиклы. В каждом представлении прозвучит более 40 музыкальных произведений.

Также в театре отметили, что в 2025 году, благодаря Пушкинской карте, купили более 20 тыс. билетов. Основной интерес молодежи вызывают классические постановки, такие как "Пиковая дама" и "Евгений Онегин".