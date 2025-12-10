В Пушкинском музее представили не выставлявшиеся ранее работы Шагала

Основная часть выставки занимает Белый зал музея и представляет собой реконструкцию Еврейского камерного театра

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выставочный проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" открылся в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, передает корреспондент ТАСС. В экспозиции представлены не выставлявшиеся ранее работы мастера, а в основу выставки легли произведения "русского периода" (конец 1900-х - 1922 годы), который стал одним из самых значительных в жизни художника.

"С особым чувством трепета, спустя почти четыре десятилетия, в Пушкинском музее открылась выставка, посвященная Шагалу. <…> Мы становимся свидетелями уникального проекта, нас ждет много сюрпризов и обсуждений вокруг этих архитектурных и кураторских решений. Некоторые работы поклонники творчества художника увидят впервые, поскольку они предоставлены нашими коллегами из частных собраний", - сказала на открытии экспозиции министр культуры России Ольга Любимова.

Она также подчеркнула важность участия региональных музеев в создании выставки. "За нашими спинами уникальные полотна из собраний музеев Санкт-Петербурга, Владивостока, Пскова и других. Работая вместе, мы создаем действительно уникальные проекты", - добавила она.

Генеральный директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова в свою очередь назвала новую выставку посвящением искусствоведу Ирине Антоновой, которая возглавляла Пушкинский музей с 1961 по 2013 год. "Именно она первой показала Шагала в музее и, по сути, вернула его на родину. При входе на выставку представлена книга, подаренная художником Ирине Александровне, с посвящением и рисунком. Ну и, конечно, полет как одна из главных тем работ Шагала лег в основу названия нашей выставки", - сказала она.

Основная часть выставки занимает Белый зал музея и представляет собой реконструкцию Еврейского камерного театра, для которого художник в 1920 году расписал девять панно. Там же можно найти письма Шагала в дирекцию Камерного театра. Здесь можно увидеть и работы из "Витебской серии", где Шагал с трепетом изображает близких людей, виды родного города и его окрестностей. В Пушкинском музее также воссоздали "Комнату семьи Шагала" - интерьер с подлинными предметами мебели из дома в Витебске.

"Сегодня Пушкинский музей впервые в нашей истории исследует русского Шагала. Того Шагала, который сформировался в нашей стране. <…> Все его мировое наследие построено на фундаменте, заложенном в России. Он сам дал ответ на вопрос, что такое русский Шагал. Он сам говорил: "Для меня звание "русский художник" важнее любой международной славы". Это не пафос. Это правда, потому что сам художник прекрасно осознавал: он сформирован здесь, в нашей стране", - выступила на открытии директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

Экспонаты и образовательная программа

Экспонаты сопровождают цитаты из автобиографической книги "Моя жизнь" и оригинальные тексты художника. Важной частью новой экспозиции стали работы, созданные на рубеже 20-х годов XX века с образами влюбленных. Их мотив отражается в знаменитых произведениях "Над городом" и "Прогулка". Часть работ экспонируется в России впервые или долгое время не покидала запасники музеев. Например, впервые покажут цикл рисунков, посвященных Первой мировой войне. Также можно будет ознакомиться с иллюстрациями Шагала к сказкам Дер Нистера и самой книгой. Она была опубликована лишь один раз в 1917 году на идиш. Кроме того, гости увидят этюд художника с окном и фикусом без названия, а также иллюстрации Шагала к "Мертвым душам".

К выставке подготовили и образовательную программу. 12 ноября стартует цикл лекций "Марк Шагал и XX век", а также состоится инклюзивная программа, включающая тактильные копии, экскурсии и перевод на русский жестовый язык. В Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина в это же время откроется выставка библейской графики Марка Шагала. В создании выставки также приняли участие Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко, Приморская государственная картинная галерея, Астраханская государственная картинная галерея имени П. М. Догадина, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Музей-квартира И. И. Бродского, Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева, Псковский музей-заповедник и Национальная картинная галерея Армении. Посетить экспозицию можно с 11 декабря по 15 марта 2026 года.

